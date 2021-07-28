Горняк22: В мэрии Новороссийска чиновницы подрались после совещания

Драка в мэрии Фото: кадр из видео youtube.com

В администрации заявили о начале служебной проверки после того, как одна чиновница схватила другую за горло. Причины конфликта сотрудниц пока не разглашают

9 июля в мэрии Новороссийска две чиновницы подрались после совещания по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев, сообщает «КП».

В Сети опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, на котором можно увидеть, как сотрудницы начали ссориться, выходя из кабинета. Женщины шли по коридору и бурно выясняли отношения. В какой-то момент начальница управления по развитию территории набросилась на начальницу организационного отдела и схватила ее за горло. После этого женщина оттолкнула ее от себя.

После случившегося потерпевшая написала заявление в полицию. В настоящее время делом занимаются правоохранители.

Ранее в Барнауле бездомные устроили потасовку прямо на проезжей части. Водителям авто пришлось разнимать дерущихся.

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