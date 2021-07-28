Горняк22: Когда и как отмечают День крещения Руси: главное, что нужно знать

Крещение. Церковь. Ребенок Фото: Jercy Rhea Senecio с сайта Pixabay

В 988 году князь Владимир начал процесс крещения, т. е. христианизации Руси. Это событие стало одним из основополагающих в истории страны

День крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля.

В России эта памятная дата стала официальным праздником. Она записана в законе «О днях воинской славы и памятных датах России», рассказывает РИА Новости.

В календаре Православной церкви 28 июля – День почтения памяти великого равноапостольного князя Владимира. Того самого, которого современники прозвали Красным Солнышком и Великим, Крестителя Руси.

Распятие. Крест Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Согласно «Повести временных лет», в 987 году князь Владимир принял решение о крещении Руси «по закону греческому». Массовое крещение киевлян произошло в 988 году в Днепре. Жители города вошли в реку, и священники из Корсуни крестили их. Следом крестились Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров. Однако в целом процесс крещения Руси растянулся на несколько столетий

В День крещения Руси 28 июля проходят крестные ходы и праздничные богослужения. В университетах проходят тематические выставки, семинары, концерты.

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