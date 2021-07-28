Горняк22: Умер легендарный барабанщик рок-группы Slipknot Джои Джордисон

Джои Джордисон Фото: almode.ru

Он был бессменным участником коллектива на протяжении 18 лет. Похороны состоятся за закрытыми дверями для широкой массы

Бывший барабанщик и один из основателей популярной американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер на 47 году жизни, сообщают «Вести».

Что стало причиной смерти, не уточняется. По словам родственников, музыканта не стало во сне. Похороны Джордисона будут закрыты для общественности.

Рок-группа Slipknot была основана в американском штате Айова в 1995 году. Джои Джордисон был барабанщиком в коллективе на протяжении более 18 лет. Из состава группы он вышел в 2013 году. Несколько альбомов коллектива были признаны платиновыми, а в 2006 году Slipknot получила премию «Грэмми».

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