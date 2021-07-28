Горняк22: Кто такой Джои Джордисон из Slipknot, и почему он — признанная легенда

Траур. Свеча Фото: Фото: pixabay.com

Джои Джордисон, музыкант и один из основателей группы Slipknot, самый быстрый барабанщик в мире, скончался на 47-м году жизни

Джои Джордисон умер со сне в понедельник, 26 июля. Его семья обнародовала информацию, что похороны легендарного музыканта будут закрытыми для широкой публики, сообщает ТАСС. Официальной информации о причинах смерти пока нет.

Кто такой Джои Джордисон

Джои Джордисон был барабанщиком коллектива Slipknot на протяжении 18 лет, а после ухода из группы играл в Scar the Martyr и Sinsaenum, сообщает «Коммерсант».

Музыкант покинул Slipknot в 2013 году по «личным причинам». Через несколько лет стало известно, что уход был обусловлен болезнью. Джои Джордисон был болен прогрессирующим рассеянным склерозом — одной из форм поперечного миелита, уточняет DTF.

За свою карьеру Джои Джордисон получил множество наград.

Он занял 13 место в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock.

В 2016 году Джордисон получил награду Golden God Awards на церемонии Metal Hammer Golden Gods Awards.

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Кто такие Slipknot

Slipknot – знаменитая на весь мир американская метал-группа с эпатажным стилем (участники коллектива выступали в масках).

Вот что говорил Джои Джордисон об имидже группы:

«Маски — продолжение нашей сущности, в каждом из нас скрывается нечто сумасшедшее, и мы со временем просто меняем маски. Это действительно очень круто протусоваться в маске целый час и потом снять её. Первое, что мы делаем — это говорим: «Господи, какое облегчение!» Но опять-таки, после выступлений мы все равно надеваем их снова», – цитирует «РокКульт».

Несколько альбомов Slipknot были признаны платиновыми (продано более 15 млн копий), в 2006 году группа получила премию «Грэмми».

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