Горняк22: Российские гимнасты впервые за 25 лет стали олимпийскими чемпионами

Российские спортсмены Фото: instagram.com/toprusgym

На прошлых Олимпийских играх – 2016 российская команда заняла второе место, уступив японским спортсменам. В этом году золото выиграли уже россияне

Российские гимнасты Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян и Денис Аблязин выиграли финал командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Это первое золото россиян в этом виде на Играх с 1996 года, сообщает «Чемпионат».

Россияне опередили главных фаворитов турнира – команду Японии – на 0,103 балла. Третье место заняли спортсмены из Китая. Украинская команда оказалась только на седьмом месте.

«Наша команда – самая лучшая, она складывалась очень долгие годы, и она сложилась, это было понятно еще в 2019 году, когда мы выиграли чемпионат мира. Коронавирус хотел нас сломать, но мы справились, прошли через это все, несмотря на трудности и травмы», – рассказал Артур Далалоян.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии турнир был перенесен на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. Игры проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее «Толк» сообщал, что российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ-2020. Финал в этом виде соревнований среди женских команд состоится 27 июля.

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