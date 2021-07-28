Горняк22: Алтайский стрелок взял бронзу на Олимпиаде в Токио

Сергей Каменский Фото: Алтайский спорт

На счету 33-летнего Каменского уже две победы на чемпионате мира (в 2018 году), серебро Олимпиады (в 2016 году), также алтайский спортсмен является семикратным чемпионом Европы

Бийский стрелок Сергей Каменский занял третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в команде с россиянкой Юлией Каримовой, сообщает «Спорт-экспресс». Они соревновались с командой из Кореи.

Ранее россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место в квалификации и закончили выступление. В финале турнира встретятся США и Китай.

Ранее сообщалось, что Каменский занял 10-е место в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Для выхода в финал ему не хватило всего полбалла.

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