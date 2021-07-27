Горняк22: Максим Костенко может досрочно покинуть пост министра образования на Алтае

Максим Костенко, глава минобра Алтайского края (на переднем плане) Фото: Анна Меньшикова

Слухи о том, что министр образования может переехать в Москву, муссировались с подачи осведомленных источников уже с весны

Еще один министр может в ближайшее время покинуть аппарат Правительства Алтайского края, сообщает ИА «Банкфакс», ссылаясь на собственные источники.

В таком случае министерство останется «обезглавленным» меньше чем за месяц до начала нового учебного года в учреждениях образования Алтайского края.

По данным «Банфакс», уход Костенко с поста министра может произойти уже в августе. Скорее всего, чиновник переедет в другой регион. Инсайдеры агентства добавляют, что в качестве и.о руководителя после рассматривается кандидатура его зама Ларисы Терновой.

Максим Костенко возглавил министерство в ноябре 2018 года. До него и.о была Марина Дюбенкова после отставки осужденного вице-губернатора Юрия Денисова.

ТОЛК