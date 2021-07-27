Горняк22: Грабитель в Бийске обчистил квартиру на глазах у инвалида

Украденный телевизор Фото: МУ МВД Рссии "Бийское"

Из-за болезни беспомощная бийчанка могла только наблюдать, как злоумышленник вытаскивает из ее квартиры вещи: телевизор и мобильный телефон

В полицию Бийска обратился житель города, проживающий в Восточном районе. Он сообщил, что, пока был на работе, его квартиру ограбил неизвестный. В это время в квартире находилась его мать-инвалид, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

Неизвестный проник в частный дом через забор, зашел в дом и снял со стены телевизор, а также забрал смартфон. Оперативная группа задержала подозреваемого в совершении преступления – им оказался 54-летний местный житель. Телевизор он вернул следствию, а вот телефон уже успел продать.

В полиции уточнили, что грабителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ТОЛК