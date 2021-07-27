Горняк22: Певица МакSим пришла в сознание после комы и общается жестами

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

Днем ранее менеджер артистки Маргарита Соколова сообщила об улучшении в состоянии тяжелобольной Макsим, отметив, что ее откружает звездный состав докторов

Певица МакSим (Марина Максимова), которая последние пять недель находится в коме в тяжелом состоянии, пришла в себя. При этом она находится в ясном сознании и даже общается жестами, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, врачи сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозной (искусственной) комы. Доктора хотят проверить, сможет ли певица дышать самостоятельно.

Отмечается, что МакSим смогла сделать самостоятельный вдох, но пока она остается на вспомогательной вентиляции легких (ВИВЛ). Состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, но врачи полагают, что она в ближайшее время сможет дышать сама.

Напомним,о госпитализации певицы стало известно в июне. Тогда у МакSим обнаружили пневмонию, поражение легких достигло 80%. Тесты на коронавирус оказались отрицательными. Доктора приняли решение подключить больную к аппарату ИВЛ и ввести ее в состояние искусственной комы.

В минувшие выходные представитель МакSим Маргарита Соколова обрадовала поклонников и всех неравнодушных к состоянию артистки новостью, что её состояние постепенно улучшается.

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