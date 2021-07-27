Горняк22: На «Барнаулкапстрой» снова подали иск о банкротстве

ЖК "Парковый" Фото: Виталий Барабаш

Один из истцов ранее облагородил территорию поселка «Барнаулкапстроя», а другой через него поставлял шторы в городской детсад

26 июля барнаульская УК «Любимый город» и Андрей Ветроградов обратились в краевой арбитражный суд с иском о признании банкротом принадлежащего администрации «Барнаулкапстроя» (БКС). Это уже второй иск с требованием признать несостоятельным застройщика, который на фоне финансовых проблем пытается достроить проблемные дома. Первое дело удалось прекратить.

Пока на сайте суда нет материалов, которые бы позволили определить сумму долга БКС перед истцом.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в 2018 году «Любимый город» выигрывал на торгах контракт на выполнение работ по благоустройству территории поселка «Радужный спутник» (его также застраивает БКС). Сумма работ составляла 134,23 тыс. рублей.

Управляющую компанию возглавляет Николай Сумин, владеют ею Инна Сумина. Директор также возглавляет другую УК – «Благодать».

В Алтайском крае, согласно «Спарк-Интерфакс», работает только одно ИП Ветроградова Андрея. Он занимается производством текстильных изделий, одежды. Ранее «Толк» писал, что БКС не только выступал заказчиком строительства, но и, согласно данным сайта госзакупок, заказывал мебель, технику, текстиль, инвентарь для школ и детсадов Барнаула. Так, для детсада в квартале 2009а ИП Ветроградов поставил шторы на 737 тысяч рублей.

Напомним, сейчас у «Барнаулкастроя» два проблемных объекта – ЖК «Парковый» на Горе и ЖК «Клевер» на ул. Советской Армии. На первом сейчас завершает работы на третьей блок-секции компания из ГК «Адалин» (завершение запланировано на сентябрь).

В целом весь комплекс предполагается сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года, сообщили в мэрии в начале июля. На достройку объекта вместе с подземной парковкой потребуется порядка 320 млн рублей, рассказал вице-мэр Андрей Федоров.

Ранее из-за финансовых трудностей работы на ЖК «Парковый» приостанавливались. Ситуацию усугубил иск о банкротстве застройщика, который подала компания «СДЛ-Групп». Вести переговоры с банк4ом с таких условиях о докапитализации проекта было невозможно. Дольщики начали протестовать. Мэрия создала рабочую группу. Дело о банкротстве БКС прекратили, так как долг был погашен.

ТОЛК