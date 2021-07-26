ГОРНЯК22 26.07.2021
Спорт

Горняк22: Дорожники по ночам укладывают асфальт на Змеиногорском тракте в Барнауле

Горняк22
1 час Ago

Ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле Фото: barnaul.org

Обновление асфальтового полотна запланировано здесь на участке в 2,7 км – на неделе работы велись от улицы Горнолыжной до Нагорной

На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к работам, запланированным на этот год, сообщает пресс-служба мэрии города, их проводит «ДСУ 4 Барнаула».

Для безопасности и удобства автомобилистов работы ведут в ночное время, так как днем на тракте отмечается высокая интенсивность движения транспорта.

В мэрии пояснили, что асфальт укладывают не только на самом тракте, но и на парковках, дорожных примыканиях и трамвайных переездах. Днем выполняется монтаж бортового камня, устанавливается поребрик на велодорожках и тротуарах. В выходные на тротуарах будут укладывать асфальт.

Завершить работы строители планируют до 15 августа, согласно срокам муниципального контракта. На ремонт Змеиногорского тракта было выделено 136 млн. рублей.

ТОЛК

ГОРНЯК22 26.07.2021
Спорт

Горняк22: Дорожники по ночам укладывают асфальт на Змеиногорском тракте в Барнауле

Горняк22
1 час Ago

Ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле Фото: barnaul.org

Обновление асфальтового полотна запланировано здесь на участке в 2,7 км – на неделе работы велись от улицы Горнолыжной до Нагорной

На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к работам, запланированным на этот год, сообщает пресс-служба мэрии города, их проводит «ДСУ 4 Барнаула».

Для безопасности и удобства автомобилистов работы ведут в ночное время, так как днем на тракте отмечается высокая интенсивность движения транспорта.

В мэрии пояснили, что асфальт укладывают не только на самом тракте, но и на парковках, дорожных примыканиях и трамвайных переездах. Днем выполняется монтаж бортового камня, устанавливается поребрик на велодорожках и тротуарах. В выходные на тротуарах будут укладывать асфальт.

Завершить работы строители планируют до 15 августа, согласно срокам муниципального контракта. На ремонт Змеиногорского тракта было выделено 136 млн. рублей.

ТОЛК

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