Горняк22: Партию свежих овощей из Узбекистана и Казахстана не дали ввезти в Алтайский край

Цены на овощи на рынке у стадиона "Динамо" Фото: "Толк"

Арбузы, лук, томаты, орехи и сухофрукты из Казахстана и Узбекистана не прошла фитосанитарный контроль и признана продукцией с высоким риском

Только за последнюю неделю июля специалисты Россельхознадзора ввели запрет на провоз на территорию края овощей и сухофруктов из южных республик, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на границе с Казахстаном задержана крупная партия овощей – это 180 тонн лука, 56 тонн арбузов, 32 тонны орехов и сухофруктов. Вся продукция отнесена к разряду фитосантирного риска.

На нее были предоставлены недействительные сертификаты, а также в документах были недостоверные сведения о грузополучателях и местах выгрузки товаров.

Кроме того, управление ввело ограничение на провоз в Алтайский край томатов из Ташкента – партия была остановлена из-за содержащихся в овощах вирусов коричневой морщинистости плодов и мозаики Пепино.

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