Горняк22: Алтайский край поставил новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса
Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
В Алтайском крае продолжается рост заболевших коронавирусом – по данным Минздрава региона, медицинская отрасль сейчас работает на пределе возможностей и с невиданными нагрузками
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 273 новых случаев заражения COVID-19, выздоровело 54 человека, умерло 23 человека, от коронавириуса – 19 человек.
Статистика по заражению коронавирусом на неделе в регионе демонстрировала антирекордные показатели – больше всего заболевших было выявлено в субботу, 24 июля (276 человек), в последний день уходящей недели край поставил новый антирекорд по количеству смертей – 23 человека.
Самое высокое число новых случаев за сутки показали города: Барнаул – 90, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Заринск – 14.
Коронавирус на 25 июля в Алтайском крае
на лечении – 3 239 пациентов
тяжелобольных – 752
подключены к аппаратам ИВЛ – 228
развернуто – 4 670 коек
резервных коек – 756
- Всего за неделю в Алтайском крае было выявлено 1902 новых случая заражения COVID-19 (для сравнения, неделей раньше было 1 834 случая).
- В течение недели от коронавируса в Алтайском крае скончалось 135 человек (неделей раньше 115).
Коронавирусная статистика в Алтайском крае
60 458 – общее число заболевших COVID-19
48 490 – выздоровели
3 829 – умерли
1 728 863 – обследованы на инфекцию
Вакцинация в Алтайском крае на 25 июля
поступило – 524 141 комплект вакцины
первую прививку поставили – 117 075
полностью привиты – 342 791
всего прививается – 459 806