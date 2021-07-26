Горняк22: В российских школах второй иностранный язык станет необязательным для изучения

Словарь иностранных слов. Книга Фото: pixabay.com

По новым образовательным стандартам, изучение второго иностранного языка в школах теперь возможно только по решению родителей или исходя из возможностей самой школы

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) теперь закрепили необязательность изучения второго иностранного языка в российских школах. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее, в предыдущей редакции ФГОС, которая была утверждена в 2010 году, второй иностранный язык должен был обязательно входить в учебный план общеобразовательных учреждений.

Новые ФГОС вступят в силу с сентября 2022 года, однако изменения могут согласовать с родителями и в новом учебному году – с 1 сентября 2021 года.

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