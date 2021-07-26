Горняк22: Долги россиян за услуги ЖКХ в пандемию стали рекордными
ЖКХ. Квитанция Фото: Анна Меньшикова
В пятерку крупнейших неплательщиков услуг вошли Москва и Московская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Чечня
Задолженность населения за полученные жилищно-коммунальные услуги к концу апреля 2021 года составили 460,8 млрд рублей, об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Рост к такому же периоду 2019-го года составил 21%. Данные за май и июнь 2021 года служба пока не опубликовала.
Однако, как считают в Минстрое, оценить долю долгов населения почти невозможно, она может составлять половину этих показателей, но основную часть долга накопили предприятия и юридические лица. Платежная дисциплина у населения в России достаточно высокая, считают в ведомстве.
Прежде всего, считают эксперты, рост просрочки за ЖКХ у населения связан с падением доходов. Как правило, россияне стараются погасить долги перед окончанием года.