Горняк22: В Барнауле отремонтируют 34 участка дорог в частном секторе

Ремонт дорог в частном секторе Барнаула Фото: barnaul.org

Их ремонтируют по программе «Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула на 2021-2025 года», в ней предусмотрен ремонт дорог сельских, поселковых территорий и микрорайонов индивидуальной застройки

В график работ на лето и осень 2021 года вошли дороги в частном секторе во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В частности, это поселки Спутник, Пригородный, Борзовая заимка, частные секторы в микрорайонах ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие. Подрядчиком выступает МБУ «Автодорстрой».

Как сообщили в пресс-службе, уже начаты работы в поселке Спутник – здесь делают дорогу на улице Малиновой. Следующим участком станет проезд Гужтранспортный – дорогу по нему отремонтируют в границах от улицы Кулагина до дома № 135Б.

Общий объем вложений в ремонт составит 45,5 млн рублей.

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