Горняк22: Недостаток сна может уменьшить эффект вакцинации и выработки антител

Сон Фото: pixabay.com

Недостаток сна может серьёзно сказываться на иммунитете, говорят врачи, такой эффект уже был замечен в отношении вакцинации против гриппа и гепатита А

Недостаток сна может повлиять на эффект вакцинации от коронавируса, считает заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов, сообщает ТАСС.

В частности, он приводит в пример исследования, в которых говорится, что дефицит сна увеличивает риск инфицирования, так как это снижает иммунитет.

Между сном и иммунитетом есть связь – во сне он укрепляется, организм восстанавливает свои силы, отметил врач. В частности, он при ограничении времени сна замедляется выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточной защиты организма.

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