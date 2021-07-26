Горняк22: Сосуды и легкие. От чего чаще всего умирали жители Алтайского края в 2020 году

Кладбище Фото: Анна Меньшикова

В 2020 году в два раза увеличилось число смертей от болезней органов дыхания. Также на 17% выросли случаи гибели от сердечно-сосудистых патологий

В Алтайском крае стали чаще умирать от болезней сердца, органов дыхания и пищеварения. Данные по основным классам причин смерти опубликовал Алтайкрайстат.

Согласно статистике ведомства, сердечно-сосудистые патологии остаются на первом месте среди причин смерти. В 2020 году от них умерли 16 317 человек, против 13 943 человек в 2019-м.

Возможно, рост связан с пандемией, поскольку коронавирус поражает сосуды. Ранее в ВОЗ заявляли, что проблемы с сердцем и сосудами возникают почти у 70% больных COVID-19.

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Топ-3 причин смерти на Алтае выглядит так:

от болезней системы кровообращения – 16 317 смертей (в 2019 году – 13 943);

смертей (в 2019 году – 13 943); от новообразований – 5 299 (в 2019 году – 5 347);

(в 2019 году – 5 347); от внешних причин – 2 298 (2 399 годом ранее).

В графу «внешние причины» входят смерти от транспортных травм (238 смертей в 2020 году против 277 в 2019-м), ДТП (201 против 226), смерти от алкоголя (295 против 313), убийств (количество не изменилось – 178 смертей в 2020 и в 2019 годах), а также самоубийств (количество суицидов в 2020 году упало до 515, годом ранее было 585).

К этому же классу относятся смерти от утопления. В 2020 году их число выросло: на Алтае утонули 94 человека, годом ранее – 79. Возможно, в том числе это объясняется ранней весной и жарким летом, а также отсутствием других альтернатив для отдыха в период ограничений. Также на количество погибших повлияло то, что из-за эпидемиологической ситуации в регионе нельзя было организовать полноценный пляжный отдых.

Кроме того в крае в 2020 году в два раза выросло количество смертей от болезней органов дыхания – 2679 (в 2019 было 1329), что тоже, очевидно, напрямую связано с пандемией коронавируса.

Также выросло количество смертей от болезней органов пищеварения – 1523 против 1378 в 2019-м. Зато от в 2020-м умерло меньше человек от инфекционных и паразитарных заболеваний – 935 человек против 1237 в 2019-ом, и от туберкулеза – 285 человек против 388.

В 2020-м году число умерших в Алтайском крае составило 38 тысяч против 33-х в 2019-м. Более 80% умерших пришлось на возраст старше 60 лет. В 2021-м году число смертей продолжает расти: согласно данным Алтайкрайстата, за январь-май умерло 15,8 тыс. человек против 13,1 тыс. в 2020 году.

Напомним, 25 июля в Алтайском крае зафиксировали новый антирекорд по смертям пациентов с подтвержденной COVID-19: умерло 23 человека за сутки.

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