Горняк22: «Светлый человек»: сестра сбитой барнаульской девушки ищет свидетелей ДТП

Пешеходный переход Фото: pexels.com

Родственница погибшей просит горожан, которые стали свидетелями случившегося, откликнуться и рассказать о том, как все произошло

Сестра девушки, которую насмерть сбили на пешеходном переходе в Барнауле, опасается, что виновница может уйти от наказания, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Сегодня сбили мою единственную дорогую сестру . Она все, что у меня оставалось, не считая мужа и свекрови . Даше было 32. Человек светлый и никому никогда не желающий зла!», – рассказала она.

Кроме того, девушка ведет поиск свидетелей случившегося, чтобы виновные были наказаны.

Напомним, 23 июля в 15.35 на улице Малахова в районе дома № 75 произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Предварительно известно, что 30-летняя девушка на автомобиле Toyota Vista сбил девушку на пешеходном переходе. Девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

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