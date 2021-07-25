Горняк22: Алтайский край оказался самым «больным» регионом
Заболеваемость. ОРВИ. Грипп Фото: pixabay.com
В крае зарегистрировано больше всего заболеваний на 100 тысяч населения. Регион возглавил рейтинг самых «больных» в России
В Алтайском крае выявлено больше всего заболеваний в 2020 году. Так, на 100 тыс. населения в регионе зарегистрировано 229 430 заболевших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой данные минздрава.
Также в тройку вошли Санкт-Петербург (217 363) и Ямало-Ненецком автономном округе(211 046).
Напротив, здоровее всех оказались Чеченская Республика (94 093,8), Кабардино-Балкария(97 708,8) и Еврейская автономная область(106 049,1).
Всего в прошлом году в России было зафиксировано более 229 млн болезней.
Ранее сообщалось, что в течение семи недель в регионе наблюдается подъем уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.