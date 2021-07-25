Горняк22: Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на Алтае

Землетрясение Фото: Твиттер

Небольшие землетрясения на Алтае происходят регулярно. Как правило, они не приводят к серьезным последствиям, однако нередко ощущаются местными жителями

Рано утром 24 июля в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщает «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр располагался в 15 километрах от местного села Джазатор. Интенсивность толчков в эпицентре составила 5,0 балла по шкале MSK-64.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай отметили, что местные жители почти не ощутили толчки, погибших и пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в начале июля также в Кош-Агачском районе было зафиксировано землетрясение. Однако оно было слабее – магнитудой 3,8.

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