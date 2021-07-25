Горняк22: В Алтайском крае люди чаще страдают от ожирения

Ожирение. Вес. Фото: pixabay

Алтайский край нередко попадает в число лидеров по количеству больных с ожирением. В 2020 году регион также оказался лидером

Алтайский край возглавил рейтинг регионов, где в 2020 году проживала самая большая доля людей с ожирением, сообщает РИА «Новости».

Так, в регионе на 100 тысяч населения 4530 людей с ожирением. Также в числе лидеров оказались Удмуртская Республика (2475,4) и Смоленская область (2457,8).

Напротив, самые «стройные» регионы – это Чечня (335,4,), Еврейская автономная области (419,4) и Приморский край (419,5).

Всего в 2020 году в России зарегистрировано 1,9 млн людей с ожирением, что почти на 300 тыс. меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 36-е место в рейтинге регионов по здоровому образу жизни.

ТОЛК