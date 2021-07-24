Горняк22: Алтайский блогер получил срок за брошенную в полицейских «гранату»

Тюрьма Фото: pixabay.com

27-летний мужчина решил снять на видео реакцию сотрудников полиции в неожиданной ситуации. Происходящее он впоследствии выложил в Интернет

Житель Горно-Алтайска получил 1,6 года колонии-поселения за шутку над сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его действия квалифицировали как хулиганство.

Вечером в ноябре 2020 года молодой мужчина был на улице в пьяном виде. Увидев автомобиль сотрудников полиции, он подошел к ним и постучал в дверь. Когда ему открыли дверь, молодой человек бросил им в салон муляж гранаты. Правоохранители выбежали из машины и отбежали на безопасное расстояние. Когда поняли, что граната ненастоящая, задержали нарушителя и отвезли в отделение.

Защита осужденного подала апелляцию на решение суда, посчитав, что приговор слишком суров. Однако жалоба была отклонена, приговор оставлен без изменения.

Ранее сообщалось, что мужчина снял происходящее на видео и выложил его в Сеть.

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