Горняк22: Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как женщина лежит на обочине рядом с пешеходным переходом. От полученных травм пешеход скончалась на месте

Днем 23 июля в Барнауле на улице Малахова, в районе дома № 75, сбили женщину-пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбила 30-летняя женщина за рулем Toyota Vista.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в Барнауле «Волга» сбила 16-летнюю девочку после столкновения с другим транспортным средством.

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