Горняк22: Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 6,5%

Центробанк Фото: gosrf.ru

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 10 сентября. Предполагается, что она также будет повышена

Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт (п. п.) – до 6,5%, сообщает «Коммерсант». Это рекордное повышение с декабря 2014 года.

Регулятор счел, что во втором квартале 2021 года экономика страны вышла на докарантинный уровень. Он предположил, что годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году, 4,0–4,5% – в 2022-м и далее будет варьироваться около 4%.

Также Банк России прогнозирует рост ВВП на 4,0–4,5% в 2021 году. Ожидается, что в 2022–2023 годах российская экономика будет расти на 2–3% ежегодно.

Ранее сообщалось, что на заседании 11 июня Банк России снова увеличил ключевую ставку на 0,5% – до 5,5% годовых. Предыдущее повышение произошло в апреле.

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