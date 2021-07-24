Горняк22: Когда будет церемония открытия Олимпийских игр 2021 и где смотреть трансляцию

Сборная России в Токио Фото: instagram.com/olympic_russia/

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдет без зрителей. На трибунах будут сидеть только официальные лица — политики, дипломаты, спонсоры, представители Международного олимпийского комитета

Когда церемония открытия Олимпийских игр 2021

Олимпийские игры в Токио стартуют в пятницу, 23 июля 2021, в14:00 по московскому времени, сообщает Sport24.

Где смотреть открытие Олимпиады 2021 в Токио

Прямая трансляция церемонии открытия Олимпийских игры-2021 будет идти по телевидению на Первом канале. Кроме того, открытие Олимпийских игр можно будет посмотреть на сайте Первого канала и на Youtube-канале РБК.

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Россия на Олимпиаде 2021 в Токио

Спортсмены из России на Олимпийских играх в Токио-2021 выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC. Когда российские спортсмены будут одерживать победы, на награждении сыграют не гимн страны, а первый концерт Чайковского, рассказывает sports.ru. Это связано с санкциями WADA в отношении российского спорта.

Знаменосцами сборной России на Олимпиаде-2021 будут олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Софья Великая и победитель Лондона-2012 в волейболе Максим Михайлов.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли. Игры в Токио продлятся более двух недель и завершатся 8 августа.

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