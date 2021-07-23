Горняк22: В Новосибирске «заминировали» детские сады – детей эвакуировали

Детский сад Фото: pixabay.com

В аппарате антитеррористической комиссии региона заявили, что ситуация находится на контроле, и призвали граждан сохранять спокойствие

В Новосибирске спецслужбы проверяют здания детских садов после сообщений о минировании дошкольных образовательных учреждений, сообщает «НГС».

Информация об угрозе взрыва в дошкольных учреждениях появилась в соцсетях. Сообщения о минировании поступили в детские сады №238, 441 и 422. Спасатели эвакуировали детей и работников. Родителей попросили забрать детей из учреждений на время проверки.

«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время обследовано более половины объектов. Правоохранительные органы устанавливают отправителей сообщений», – заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске снова «минируют» школы и детсады. Специалисты устанавливают отправителей сообщений.

ТОЛК