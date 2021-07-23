Горняк22: Три маршрута от Новоалтайска до Барнаула временно изменят схему движения
Автобус Фото: Анна Меньшикова
Из-за ремонтных работ в Новоалтайске, которые предусматривают реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, автобусы сменят маршруты
Ремонтные работы ведутся на коммунальных объектах Новоалтайска по федеральному проекту «60+», сообщает Минтранс Алтайского края.
В связи с этим схему движения поменяют три автобусных маршрута, курсирующие между Барнаулом и Новоалтайском.
- №134: на участке от улицы Космонавтов до Северного проезда (поворот направо на участок улицы Анатолия) и далее по маршруту;
- №125 и №205: на участке от улицы Космонавтов (поворот налево по улице Прудская до улицы Анатолия) и далее по маршруту.
Кроме того, введут ограничения движения транспорта на следующих участках автомобильных дорог:
- 24 июля в период с 8.00 до 24.00 25 июля по улице Деповская (на участке от улицы Прудская до улицы Хлебозаводская);
- 31 июля в период с 8.00 до 24.00 1 августа 2021 по улице Анатолия (на участке от улицы Прудская до Северного проезда).