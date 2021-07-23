Горняк22: Алтайский орнитолог рассказал о тайных гнездах аистов рядом с Барнаулом

Гнездо аистов Фото: @altainature

В этом году количество птенцов, которых выращивают аисты, уменьшилось: если раньше были выводки по четыре и пять птенцов, то в этом году у птиц их не больше трех

Известный алтайский орнитолог Алексей Эбель рассказал на своей страничке в Instagram о том, что, несмотря на близость к городу, около Барнаула можно встретить гнезда аистов. Как правило, они находятся в малопосещаемых местах, густо заросших травой и весьма богатых комарами.

Так, по его подсчетам, в радиусе 30 километров от центральной площади Советов Барнаула ежегодно заселяется не менее десяти гнезд, однако в этом году большая их часть пустует. В этом году их только шесть – все они расположены в укромных местах, там, где нельзя рубить лес.

Гнездо аистов Фото: @altainature

На фото, которое опубликовал Алексей Эбель, видно, что птенцы у птиц разного возраста – самые подросшие птицы начнут уже перелетать, говорит орнитолог. Однако птенцов становится все меньше – раньше птицы воспитывали даже по 12 детенышей, теперь редко когда четыре или пять, а в этом году их только по три в гнездах.

«Может быть, не хватает корма или весна была холодной, – рассуждает орнитолог. – Причина непонятна, вероятно, нужно все-таки ставить фотоловушки».

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