Горняк22: В Алтайский край поступило 14 машин скорой помощи

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Все новые машины предназначены для транспортировки пациентов на догоспитальном этапе и для оказания скорой помощи силами фельдшерских бригад

В Алтайский край дополнительно поступило 14 новых автомобилей для бригад скорой помощи – они были приобретены на средства из краевого бюджета, сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края. Всего было затрачено 47 млн рублей.

Уже 23 июля новые автомобили отправятся в районы и города края. Машины получат службы скорой помощи в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, а также в ЦРБ Солонешенского, Усть-Калманского и Романовского районов.

В пресс-службе ведомства отметили, что в этом году это первая закупка автомобилей для скорой помощи. А в период с 2018 по 2020 годы край закупил 124 новых автомобиля для этой службы.

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