Горняк22: Представитель МакSим рассказала, в каком состоянии сейчас находится певица

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

В середине июня стало известно, что певицу госпитализировали из-за пневмонии. Тест на коронавирус у артистки был отрицательным

Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии, заявила её представитель, сообщает «РИА Новости».

«Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое», – ответила она.

Ранее появились слухи, что МакSим становится хуже, якобы у артистки начало отказывать правое легкое. Позже её директор Маргарита Соколова опровергла эту информацию.

Напомним, что Марина Абросимова уже месяц подключена к аппарату ИВЛ и находится искусственной коме. По словам её представителей, сейчас врачи опасаются делать прогнозы о состоянии здоровья певицы.

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