Горняк22: Ростехнадзор указал тех, кто будет отвечать за обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле

Обрушившаяся труба ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш

Первоначальный проект трубы, которая была построена в 1951 году, а введена в эксплуатацию только в 1959 году, уже был с недостатками и изъянами

Техническая комиссия завершила расследование апрельского обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Это следует из ответа Ростехнадзора, который имеется в распоряжении ИА «Банкфакс».

Так как в 1950-е годы практически отсутствовала нормативная база, а опыт проектирования таких дымовых труб был на начальном уровне, то изначально труба была построена с низким качеством работ, что и повлияло в конечном итоге на ее долговечность.

Но дело не только в советском проектировании. Нарушения при эксплуатации объекта тоже оказались, по данным Ростехнадзора, обширными. На трубе постоянно образовывался конденсат, что приводило к старению конструкции. Также объект эксплуатировали с дефектами аварийного характера, что привело к снижению прочности и толщины стенки в зоне разрушения.

Ремонтные работы на объекте оказались низкого качества, а контроль за состоянием трубы не осуществлялся. АО «Барнаульская генерация» не проводила ремонт даже после того, как в 2020 году объект признали ограниченно работоспособным. Теперь компанию привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (предполагается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц).

Ростехнадзор возьмет на себя контроль по устранению причин аварии.

ТОЛК