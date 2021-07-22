Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

ДК "Моторостроителей" Фото: Виталий Барабаш

В апреле Антон Переверзев уже купил в Барнауле бывший магазин «28 апельсинов» и развлекательный центр. А в мае претендовал на особняк «Русский чай»

Барнаульский предприниматель Антон Переверзев купил за 50,3 млн рублей здание Дворца культуры моторостроителей, которое ранее принадлежал заводу, сообщает «Коммерсант».

В марте «моторщики» планировали продать за 154,2 млн рублей. В апреле цена здания упала до 138,8 млн рублей. Позже стало известно, что продажу разбили на периоды, по истечении которых цена стала резко снижаться.

«В определенный момент времени здание будет стоить 100 млн, затем 70 млн, 50 млн рублей. На финальном этапе цена вовсе упадет до 13,9 млн, то есть почти в 10 раз», – предполагали эксперты.

Здание успели продать за 50,3 млн рублей до того, как цена ДК упала до критической отметки.

Семиэтажное здание ДК моторостроителей площадью более 8 тысяч кв. метров используют для занятий творческих коллективов и проведения концертов. Зрительный зал здания вмещает в себя 1 тысячу человек.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский моторный завод продали за 150 млн рублей московскому холдингу. Переверзев также претендовал на этот актив.

Ранее он выкупил здания некогда известного в Барнауле магазина «28 апельсинов», развлекательного центра «Фортуна» на ул. Северо-Западной.

ТОЛК