ГОРНЯК22 22.07.2021
Спорт

Горняк22: В селах Алтайского края наводят лоск перед приездом главы «Единой России»

Горняк22
12 часов Ago

Грейдирование дороги в Первомайском районе Фото: Telegram-канал "Алтайский сыр"

Предполагается, что Андрей Турчак уделит внимание вопросам газификации в Смоленском районе, а также строительству соцобъектов

В Первомайском и Смоленском районах Алтайского края готовятся к визиту высокопоставленных гостей – ожидается, что их посетит глава «Единой России» Андрей Турчак.

О том, что в полях Первомайского района срочно грейдируют дорогу, по которой, возможно, проедет делегация, рассказал Telegram-канал «Алтайский сыр».

«Местные такого дорожного благоустройства не припомнят, – пишет «Алтайский сыр». – А в Смоленском районе в состоянии паники наводят красоту в селе, куда тоже заглянет высокопоставленный единоросс».

Однако на запрос altapress.ru по поводу дорожных работ в краевом министерстве транспорта ответили, что работы плановые.

ТОЛК

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