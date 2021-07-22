Горняк22: Пассажирский автобус полностью выгорел в Республике Алтай

Пожар в автобусе Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

На момент пожара в автобусе находились только двое водителей – по данным спасателей, они сумели самостоятельно выбраться из охваченного огнем салона

В селе Усть-Кан Республики Алтай сгорел пассажирский автобус – 20 июля сообщение о возгорании поступило пожарным в 18.34.

Через две минуты расчет пожарных уже был на месте происшествия – на момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек автобуса, сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные Управления ГОЧС и ПБ Республики Алтай.

В автобусе горели легковоспламеняющиеся жидкости, поэтому пожар пришлось тушить пеной. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

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