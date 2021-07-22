Горняк22: Мужчина и мальчик утонули на алтайской реке – тела ищут водолазы

Река Лебедь. Поиски утонувших Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В поисковых работах участвуют трое водолазов-спасателей Бердского отряда – они прибыли в Республику Алтай с необходимым оборудованием

Вечером 20 июля в шести километрах от Турочака на реке Лебедь в Республике Алтай перевернулась лодка, в которой находились два человека – 35-летний взрослый и 11-летний ребенок, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Алтай. Оба утонули, их тела ищут до сих пор.

Сразу же для поисков была задействована группа Турочакскной пожарно-спасательной части, плавсредства. Спасатели обследовали полтора километра акватории реки и три километра береговой линии. Поиски результатов пока не дали.

21 июля на место поисков прибыли водолазы-спасатели Бердского поисково-спасательного отряда.

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