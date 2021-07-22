ГОРНЯК22 22.07.2021
Спорт

Горняк22: В России подсчитали траты на минимальный школьный набор

Горняк22
12 часов Ago

Школа Фото: pixabay.com

В базовый набор товаров вошли школьная форма и канцелярия: альбомы, карандаши и ручки. Общую стоимость принадлежностей оценили в  12,9 тысяч рублей

В России минимальная корзина школьных канцелярских принадлежностей подорожала на 13%, сообщает «РБК».

Самым дорогим предметом из письменных принадлежностей оказалась настольная лампа. В среднем её покупали за 1 580 рублей. Второе место занял пенал для ручек и карандашей за 728 рублей. Наборы ручек и карандашей подорожали на 8% и стоят в среднем 182 рубля.

Среди одежды больше всего родители платят за детские кроссовки (2 188 рублей). Следом за ними идут ботинки и туфли за 1 883 рубля. Школьный рюкзак в среднем обходится в 1 692 рубля, а школьная форма за 1 651 рубль. Меньше всего подорожали юбки и брюки.

Ранее «Толк» сообщал, что товары для школьников подорожают перед новым учебным годом. Сильнее всего подорожают ручки, тетради, папки с файлами и альбомы для рисования.

ТОЛК

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