Горняк22: Юную жительницу Барнаула обвиняют в убийстве таксиста, якобы изнасиловавшего ее

Девушка Фото: pixabay.com

Сторона защиты подозреваемой в умышленном убийстве 19-летней девушки настаивает на том, что нанесенные два удара ножом в рамках самообороны не могли стать причиной смерти

19-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в умышленном убийстве таксиста. Девушка и ее адвокат утверждают, что она защищалась от насилия: она была девственницей, а мужчина якобы обманом заманил ее к себе домой и надругался над ней. Уголовное дело расследует один из отделов алтайского СУ СКР.

«Заманил и изнасиловал»

Трагедия произошла в конце февраля 2021 года. В тот день обвиняемая возвращалась с вечеринки из ночного клуба, и так как было уже довольно поздно, согласилась на предложение 40-летнего водителя такси подвезти. Мужчина попросил по дороге заехать к нему домой: по его заверениям, престарелой маме якобы стало плохо и ей срочно понадобилась медицинская помощь.

Адвокат девушки Виктор Чумаков утверждает, что водитель такси «обманным путем завлек ее в дом».

«Там действительно находились пожилые люди, поэтому моя подзащитная чувствовала себя в безопасности. У нее не возникло подозрений, что мужчина может причинить ей какой-то вред при родителях», – рассказал защитник.

Таксист увел девушку на второй этаж и предложил ей заняться сексом. Получив отказ, он, по словам стороны защиты, схватил ее за шею и повалил на кровать.

«Пользуясь превосходством в весе, мужчина совершил насильственные действия, причинив телесные повреждения девушке и лишив ее девственности», – уточняет защитник.

Со слов адвоката, девушка изо всех сил пыталась защищаться. В ходе потасовки она схватила лежавший неподалеку на столе нож и нанесла два удара насильнику в плечо. От боли он отпустил жертву, и она смогла убежать. Через некоторое время мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Врачебная ошибка?

Как отмечает адвокат в ходатайстве, направленном в отдел СУ СКР, на момент прибытия в медицинское учреждение мужчина был в стабильном состоянии. Однако к утру он умер «от повреждения левой подключичной артерии, осложнившейся обильной кровопотерей».

«Индекс кровопотери был в легкой степени. Пульс, дыхание, давление крови и иные жизненные показатели находились в рамках физиологической нормы. На момент поступления в стационар и на начало медицинских манипуляций левая подключичная артерия обеспечивала нормальное функционирование организма, давление было в норме», – пишет адвокат Чумаков.

Ухудшение состояния мужчины произошло уже под утро, после того, как медики провели необходимые медицинские манипуляции.

«Хочу обратить внимание на то, что в протоколе операции вообще нет никаких сведений о том, что было обнаружено какое-либо повреждение левой подключичной артерии. Также нет сведений о проведении каких-либо обязательных манипуляций с поврежденными артериями», – отмечает сторона защиты.

В заключении судмедэкспертизы указано, что с момента повреждения подключичной артерии человек может жить короткий срок – не более 10 минут. По факту же, если считать причиной смерти это повреждение и то, что его нанесла девушка, прошло более 12 часов.

По мнению защиты, это просто невозможно – чтобы человек столько времени прожил после такого повреждения. Адвокат уверен, что повреждение подключичной артерии, если таковое было, нанесла не его подзащитная.

По словам Чумакова, под его настойчивым давлением следственные органы запросили уже третью судебно-медицинскую экспертизу. Адвокат считает, что следствие пытается «повесить» на его подзащитную труп таксиста, чтобы скрыть врачебную ошибку.

После случившегося обвиняемой потребовалась психиатрическая и психологическая помощь. Девушка до сих пор проходит лечение у психиатра.

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