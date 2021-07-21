Горняк22: В России начались испытания пятой вакцины от COVID-19

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В июне 2021 года ученые завершили доклинические исследования вакцины, которые доказали ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал

В России приступили к клиническим испытаниям пятой вакцины от коронавируса от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает ТАСС.

«Агентство получило официальное разрешение минздрава на проведение клинических исследований I и II фазы вакцины для профилактики коронавирусной инфекции», – рассказали представители ФМБА.

В ведомстве заявили, что работа началась 19 июля в двух исследовательских учреждениях в Санкт-Петербурге. В испытаниях задействованы 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Разработчиком пятой вакцины стал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Ученые на новой технологической платформе разработали препарат, нацеленный на развитие клеточного иммунитета.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае вакцинированные болеют ковидом в 10 раз реже непривитых. По данным на 14 июля, в регионе прививалось свыше 405 тысяч человек.

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