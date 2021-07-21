Горняк22: Житель Алтая продает ржавый гаечный ключ с поля Курской битвы

Фото: Авито

На фото видно, что ключ очень старый. А на обороте указано, что он сделан в Германии. Отсюда владелец предположил, что он мог выпасть из фашистского танка

Житель Алтайского края выставил на продажу гаечный ключ, который он нашел неподалеку от села Прохоровка, где произошла знаменитая Курская битва. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продам гаечный рожковый ключ 24-30, найденный в окрестностях села Прохоровка, где проходило великое танковое сражение на Курской дуге», – говорится в описании.

По его мнению, ключ мог находиться в немецких танках «Тигр» или «Пантера» во время сражения.

Жители края нередко выставляют на продажу необычные вещи. Так, ранее пользователь выставил на продажу несколько обычных рисунков карандашом за миллионы рублей.

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