Горняк22: В Алтайском крае без вести пропал мужчина в сланцах
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры просят помочь в поиске пропавшего и сообщать информацию о его местонахождении по номеру телефона 8-800-700-54-52
В городе Славгороде пропал 34-летний Игорь Литошенко, сообщает «Лиза Алерт». Известно, что 15 июля он ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.
Одежда: белая футболка, черные трико, черные сланцы.
Ранее сообщалось, что мужчина пропал после опрокидывания лодки на алтайской реке Бии.