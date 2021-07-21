Горняк22: В Алтайском крае 21 июля ожидается около +25 градусов и местами небольшие дожди

Лето. Погода. Цветы Фото: Виталий Барабаш

Уже к середине недели в регион придет 30-градусная жара – синоптики объявили штормовое предупреждение до 27 июля из-за аномально жаркой погоды

21 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду ожидается до +24…+26 градусов. В этот день преимущественно без осадков, утром – туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

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