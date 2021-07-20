Горняк22: Многоквартирный дом с бассейном и рыбным прудом во дворе строят в Белокурихе

Белокуриха Фото: Анна Меньшикова

В Белокурихе возводят необычный жилой многоквартирный комплекс, под окнам которого расположится свой бассейн, а во дворе – пруд с рыбой

В Белокурихе достраивают необычный многоквартирный дом с собственным бассейном и прудом во дворе. Он представляет собой таунхаус, поделенный на семь блок-секций, в каждой из которых разместится по три квартиры – по одной на этаже. Всего в доме – четыре уровня, включая мансардный и цокольный. В подвале будут оборудованы хозяйственные помещения.

Как рассказал «Толку» представитель застройщика, по проекту в таунхаусе предусмотрена 21 квартира, площадью по 50 кв. м каждая. В планировке – две комнаты, санузел, открытый балкон. Дом строят из кирпича, все коммуникации будут центральными. Сдача объекта планируется через полгода.

Проект таунхауса Фото: Застройщик

Интересно, что прямо под окнами у жильцов расположится небольшой бассейн 5 х 10 м, глубиной 1,4 м. Он будет под навесом, рядом с ним предполагается терраса для лежаков.

Кроме того, на придомовом земельном участке предполагается беседка для отдыха с мангалом, детская и спортивная площадки с игровым оборудованием и тренажерами. Также предусмотрены помещения для кафе, spa-салона, сауны, бани, тренажерного зала, прачечной. Жилой комплекс будет находиться под круглосуточной охраной.

План таунхауса с водоемами во дворе Фото: Застройщик

Еще одна уникальная особенность нового дома – искусственный пруд, который планируется обустроить на реке Белокурихе, протекающей по территории участка ЖК. Он будет с речным водоснабжением (в один канал вода будет поступать, из другого выходить, а в специальном котловане ненадолго задерживаться).

Его проектные размеры 15 х 5 м, глубина небольшая – порядка 1,2 м. Сливную часть планируют обтянуть сеткой, чтобы в пруду задерживалась рыба. Так жильцы смогут рыбачить, а для любителей купаться и загорать здесь же появится собственный пляж.

ТОЛК