Горняк22: Возле барнаульского ночного клуба Che Guevara произошла очередная драка

Фото: В Курсе22

Несмотря на действующие в крае запреты на проведение вечеринок, ночные клубы продолжают работать. При этом тусовки в них нельзя назвать тихими

На минувших выходных у популярного барнаульского клуба Che Guevara избили мужчину якобы за то, что он попросил диджея сменить трек. Об этом рассказала его супруга в телеграм-канале «В Курсе22».

По ее словам, охранники скинули его с лестницы и нанесли увечья. При этом пострадала и она сама, так как попыталась вмешаться в конфликт.

«Меня какой-то парень нерусской внешности затащил в машину во время драки, чтоб не мешалась (видимо, друг охраны), отвез в неизвестном направлении, наверное, намереваясь сделать что-то со мной. Но благодаря тому, что я начала пытаться с ним найти контакт и вывести на беседу, дабы избежать ужасных последствий, спустя время он отпустил меня со словами «я тебя не трону, ты хорошая», – рассказывает женщина.

По информации издания «Банкфакс», по данному факту полиция уже начала проверку.

Это не единственная драка, которая случилась у клуба за последнее время. Так, 10 июля рано утром на парковке у здания на ул. Пролетарской, 124, в Барнауле (клуб Che Guevara) произошла потасовка. Предположительно, 24-летний студент АГМУ Баходиржон Мирзакаюмов вступился за друга. В ходе потасовки 18-летний «дзюдоист», как его называют, якобы ударил оппонента бутылкой по голове. После этого еще какое-то время парни наносили друг другу удары. В какой-то момент студент-медик упал на асфальт и скончался на месте. Его уже похоронили на родине в Киргизии.

По данным краевого СУ СКР, оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ТОЛК