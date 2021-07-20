Горняк22: Кому повезет. Больные с признаками ковида не могут попасть в госпитали

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Не всем пациентам с симптомами ОРВИ делают тесты на коронавирус, а в ковидные госпитали, судя по всему, попадают только те, кому «хуже некуда»

«Ситуация хуже, чем осенью 2020-го», – так говорят о тяжести пандемии на Алтае врачи. Ковид в очередной раз проверяет здравоохранение региона на прочность: не всем пациентам с признаками ОРВИ делают тесты на коронавирус, а некоторые больные с двусторонней пневмонией и лихорадкой не могут попасть в больницы.

«Недостаточно больна»

Жительница Барнаула Марина Иванова (имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.) рассказала «Толку», что она уже неделю не может решить вопрос с госпитализацией больной мамы, у которой все симптомы ковида.

Девушка говорит, что мама заболела еще 11 июля. У женщины 63 лет симптомы проявлялись постепенно. Все началось с головной боли, слабости, кашля и температуры до 38 градусов.

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Во вторник семья вызвала врача из поликлиники по месту жительства. Он осмотрел пациентку и заявил, что легкие чистые. Назначил противовирусные.

Однако уже на тот момент, по словам девушки, у мамы начался сильный кашель. Они не поверили словам медика о «чистых легких» и решили сделать платное КТ.

«Сделали снимок во вторник. Результат нам отдали в среду утром. КТ показал двустороннюю пневмонию с поражением в 10%», – говорит Марина.

Получив результаты, семья снова вызвала врача. На повторном осмотре специалист назначил антибиотики и посоветовал вызывать скорую помощь, если станет хуже.

Марина рассказала, что хуже стало в этот же день: в среду вечером у мамы поднялась температура выше 38, была сильная одышка.

«Она произносила два слова и начинала задыхаться. Было очень страшно. Мы вызвали скорую, они увезли маму в РТП (горбольница № 5). Но там ее не приняли. Повезли в «шинники» (барнаульская больница № 12, работающая как ковидный госпиталь. – Прим. ред.) – и там ее тоже не приняли, потому что мама оказалась недостаточно больная для них. Сказали, что 10% поражения легких – это слишком мало, они принимают от 30%», – делится девушка.

При этом, по словам девушки, в выписке сказано, что пациентка сама отказалась от госпитализации, а не ей отказали.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению алтайского минздрава Жанна Вахлова в разговоре с «Толком» порекомендовала пациентам внимательнее смотреть, что написано в выписке, поскольку врачи «работают с перегрузками и могут ошибаться».

Лучше не становится

15 июля состояние женщины усугубилось: к симптомам добавились рвота и диарея. «Она не могла ни есть, ни пить, все моментально выходило», – рассказывает Марина.

В четверг девушка вызвала матери врача на дом. Он посоветовал продолжить начатое лечение. Но лучше не стало.

«Температура резко «скакала» от 36 до 39 градусов, слабость и одышка сохранялись. Мама даже стоять самостоятельно не могла», – говорит девушка.

Ковидный госпиталь в Новоалтайске Фото: Виталий Барабаш

При этом тест на ковид у женщины не взяли до сих пор. Ее состояние не улучшается.

«В «шинниках» нам сказали, что надо вызвать врача на дом, чтобы он взял тест. Мы вызвали. Врач из поликлиники нам сказал, что надо прийти в инфекционное отделение, где возьмут тест. Но мама просто не вынесет похода в поликлинику», – говорит Марина.

«Толк» передал данные семьи в минздрав края. На момент выхода публикации стало известно, что начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова лично связалась с семьей пациентки и обещала взять лечение под свой контроль.

«Флюорография ничего не показала»

Тяжелая ситуация с заболеваемостью и в районах края: так, пенсионерка из Краснощековского района Людмила Г. (имя изменено. – Прим. ред.) лечится дома, хотя чувствует себя совсем неважно. Женщине 63 года, она в группе риска.

Людмила почувствовала недомогание еще 13 июля: начался легкий кашель, появилась слабость. Через два дня кашель усилился, поднялась температура до 38 градусов.

Женщина обратилась за помощью медиков в местную ЦРБ, где ей сделали флюорографию. На снимке врач не увидел пневмонию и отправил ее домой. Зато пациентке сделали тест на ковид и выписали лекарства.

«Врач внимательно осмотрел, сказал, что легкие чистые и можно лечиться дома. Но предупредил, что если станет хуже, то надо вызывать скорую и ехать в больницу. В больницу приезжали люди по скорой с температурой 39, их тоже домой отправляли. В стационар оформляют, если совсем плохо, например с тяжелой пневмонией», – рассказала жительница района.

Несколько жителей Краснощекова рассказали «Толку», что больницы Алейска, Рубцовска и Барнаула якобы не принимают пациентов из районов, поскольку переполнены.

В реанимацию попадают везучие и умирающие

Врач одного из ковидных госпиталей в Барнауле подтверждает слухи: на каждое освобождающееся место в реанимации претендуют сразу несколько пациентов. «В реанимацию попадает тот, кому, возможно, больше повезло или кто уже на грани. Отделение переполнено», – говорит медик.

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В алтайском минздраве «Толку» сообщили, что в регионе работают 24 ковидных госпиталя, развернуто 4 620 коек. На утро 19 июля было заполнено 3 949 коек.

«Средняя ежесуточная наполняемость госпиталей по краю составляет от 80% до 85%. Например, за последние сутки выписан 141 пациент, а поступило 87. Площадки разные по степени тяжести: на одни везут тяжелых пациентов, на другие – больных средней тяжести», – заявили в минздраве.

Представитель минздрава региона Жанна Вахлова пояснила «Толку», что информация по загруженности госпиталей мониторится утром и вечером. Иногда приходится в ручном режиме перераспределять поступающих пациентов.

«В ковидные госпитали попадают пациенты, у которых более трех дней держится температура от 38 градусов, а также больные с поражением легких от 25%. В приоритете люди старше 60 лет», – заявила чиновница.

Вахлова в очередной раз заявила «Толку», что в Алтайском крае нет случаев, когда пациентам, которым по жизненным показателям требуется лечение в стационаре, отказывали от госпитализации.

«Начнете задыхаться – обращайтесь»

Жительница Барнаула София Галкина и ее дочь, которой исполнилось восемь месяцев, заболели 15 июля. У девушки появился дискомфорт в области горла и бронхов, начался легкий кашель, который быстро усиливался. На следующий день поднялась температура до 37,5 градуса, а к вечеру она выросла до 38,8.

Скорая помощь рядом с краевым Диагностическим центром Фото: Виталий Барабаш

У ребенка симптомы болезни проявились в ночь: поднялась температура. Утром вызвали скорую помощь.

«Я диспетчеру сообщила, что я контактная и что температура поднялась у грудного ребенка. Врачи приехали очень быстро, минут через 15. Нас осмотрели и заявили, что у меня все в порядке, а у ребенка просто красное горло. Сказали, что если станет совсем плохо, будет тяжело дышать, тогда надо собирать вещи и вызывать скорую, чтобы госпитализироваться. Если же состояние будет терпимое, посоветовали обратиться в поликлинику», – рассказала девушка.

17 июля и мать, и дочь лихорадило: температура поднималась до 38,6 у ребенка и до 39 у Софии. В ночь на 18 июля младенцу стало немного легче.

«Утром пришел дежурный педиатр, осмотрел, назначил лечение. Врач приходил и в понедельник. Никто ни про какие тесты на ковид нам не говорил. Хотя у меня, например, температура держится до сих пор, пропало обоняние и не чувствую вкуса», – говорит девушка.

Представитель минздрава Жанна Вахлова заявила, что врач обязан настоять на тестировании всех больных с признаками ОРВИ. Но человеческий фактор чиновница не исключает.

В случае если медик необоснованно отказывает в направлении на тестирование, о прецеденте стоит сообщить на горячую линию минздрава Алтайского края 8-800-350-35-25 (работает в круглосуточном режиме).

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