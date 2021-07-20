Горняк22: Вакцинированные в Алтайском крае болеют ковидом в 10 раз реже непривитых

Вакцинация в Бийске. Мобильный пункт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Упрямый факт: ни один человек, получивший прививку от новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае, пока не умер от COVID-19

14 июля министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что около тысячи человек из привитых от коронавируса в Алтайском крае все же заболели. Кто-то после первой дозы, когда еще не успел сформироваться иммунитет, кто-то после второй.

В соцсетях люди встретили эту новость настороженно: многие писали, что не будут прививаться, раз заболеть все равно можно. «Толк» подсчитал, насколько реже болеют вакцинированные в регионе.

Сколько привитых от ковида заболевают

По данным на 14 июля 2021 года, в Алтайском крае прививалось свыше 405 тыс. человек. Из них заболели, напомним, около 1 тыс. человек. Большинство вакцинированных переносят болезнь в легкой форме. Есть случаи более тяжелого течения, связанные с индивидуальными особенностями организма. Конкретное число тяжелых привитых министр не называл.

0,25% привитых от COVID-19 заболели. 2,46 человека

болеют в среднем на каждую тысячу привитых.

Сколько не привитых от ковида заболевают

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе на 14 июля составляло 57 488 человек. Численность населения региона на начало 2021 года, по данным Алтайкрайстата, составила 2 млн 296 тыс. человек.

15 июля, 8:19

Тяжелобольные коронавирусом жители Алтайского края «жалеют, что не привились»

Самым серьезным аргументом за вакцинацию от коронавируса, по мнению министра Дмитрия Попова, являются слова сожаления заболевших

Конечно, среди них есть и переболевшие, и привитые. Однако «Толк» сознательно решил не вычитать привитых из числа жителей региона. В итоге вышло, что даже при таком приблизительном расчете коронавирусом заболело в 10 раз больше людей, чем в группе вакцинированных. И это только официально учтенные заболевшие.

2,5% жителей Алтайского края получили подтвержденный диагноз COVID-19. 25 человек

болеют в среднем на каждую тысячу населения.

Если же отнять от числа жителей группу вакцинированных, число заболевших на каждую тысячу население вырастет до 30,4 человека.

Сколько не привитых от ковида умирают

3 622 человека с диагнозом COVID-19 к 14 июля 2021 года умерли в Алтайском крае. Это свыше 1,5 умершего на каждую тысячу населения региона.

0,16% жителей Алтайского края умерли от ковида либо его осложнений. 1,58 человека

умирают в среднем на каждую тысячу населения.

Согласно данным Алтайкрайстата за 2019 год, в крае на каждую тысячу населения 2,3 человека умирали от новообразований, от болезней системы кровообращения – 5,99 человека. От внешних причин в среднем погибали 1,03 человека, в том числе от ДТП – 0,12 человека, от убийств – 0,077 человека.

Свежих данных за 2020 год по основным классам причин смерти Алтайкрайстат пока не предоставляет в открытый доступ.

Напомним, 17 июля в регионе обновился антирекорд по смертям: от коронавируса умер 21 человек.

Ни одна вакцина, в том числе от COVID-19, не гарантирует того, что человек не заболеет той инфекцией, от которой она делается. Вакцины создаются для того, чтобы предотвратить смерть и тяжелое течение болезни.

ТОЛК