Горняк22: За неделю Алтайский край поставил рекорд по заражениям и смертям от COVID-19

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Глава Минздрава России назвал Алтайский край в числе пяти регионов, где ситуация с темпами прироста зараженных остается наиболее сложной

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 268 новых случаев инфицирования. В госпиталях края с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончалось15 человек. Выздоровело 48 пациентов.

За минувшие сутки больше всего заболевших было зарегистрировано в городах: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12.

Коронавирус на 18 июля в Алтайском крае

на лечении – 3 287 пациентов

тяжелобольных – 690

подключены к аппаратам ИВЛ – 208

развернуто – 4 620 коек

резервных коек – 708

Всего за неделю в Алтайском крае было выявлено 1 834 новых случаев заражения COVID-19.

В течение недели от коронавируса в Алтайском крае скончалось 115 человек.

Коронавирусная статистика в Алтайском крае

58 556 – общее число заболевших COVID-19

47 934 – выздоровели

3 694 – умерли

1 683 873 – обследованы на инфекцию

Вакцинация в Алтайском крае на 18 июля

поступило – 505 281 комплект вакцины

первую прививку поставили – 126 730 человек

полностью привиты – 308 242 человека

всего прививается – 434 972 человека

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