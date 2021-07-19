Горняк22: В Барнауле на реке Обь с алкотестером проверили владельцев катеров и лодок

Проверки владельцев маломерных судов на Оби Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники ГИМС Алтайского края говорят, что в летние выходные работы у них только прибавляется, эти суббота и воскресенье – не стали исключением

Сотрудники МЧС и ГИМС Алтайского края в субботу и воскресенье патрулировали реку Обь в черте Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Как рассказали в ведомстве, патрули подплывают ко всем лодкам и катерам, которые встречаются в рейде по реке Оби и на ее притоках.

Кроме того, в эти выходные сотрудники МЧС посетили все известные места несанкционированного купания.

«Чаще всего отдыхающие ведут себя легкомысленно на воде, и наша задача заставить их задуматься о безопасности и ответственности за свою жизнь», – рассказал Анатолий Катаев, госинспектор по маломерным судам Барнаульского центра ГИМС.

Также проводились мероприятия на выявление случаев управления судами в состоянии опьянения. Для этого использовали спецоборудование – алкотестер, результаты проверок и административные материалы отправляются затем мировому судье.

До 25 июля в крае проходит акция «Трезвый судоводитель». К патрулированиям во время акции привлекаются сотрудники полиции и транспортной прокуратуры.

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