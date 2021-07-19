Горняк22: Почем нынче морковь. На сколько подорожали овощи в Алтайском крае

Овощи на рынке у стадиона "Динамо" Фото: "Толк"

За последние полгода овощи в Алтайском крае подорожали на 20%, как и во всей стране. Морковь и свекла теперь стоят дороже бананов

Стоимость минимального набора продуктов питания в Алтайском крае перевалила за 5 тыс. рублей. До начала пандемии, в январе 2020 года, он стоил 3 756,30 рубля. В июне 2021-го Алтайкрайстат отчитался о сумме в 5007, 68 рубля.

При этом существенное подорожание произошло именно в последние полгода: в июне 2020-го минимальный набор продуктов стоил 4 238,99 рубля, а в январе 2021-го даже чуть меньше: 4 203,22 рубля. Больше всего, как и во всей стране, в регионе подорожали овощи. После очередной прямой линии президента в центре внимания оказалась морковь. Корреспонденты «Толка» прошлись по магазинам и рынкам Барнаула и сделали «срез» цен на овощи.

Самая дорогая морковка – в «Ашане»

В середине июля в одном из пабликов Барнаула в соцсети «ВКонтакте» появилось фото стоимости свеклы в «Ленте» – свыше 260 рублей за килограмм. Достоверно неизвестно, было ли оно сделано в Барнауле. Согласно данным сайта магазина, сейчас килограмм мытой свеклы стоит почти 90 рублей. Столько же стоит 0,5 кг моркови. Капуста стоит почти 33 рубля за килограмм, картофель – от 35 до 69 рублей. Зато бананы – по 60 рублей.

На рынке у стадиона «Динамо» морковь можно взять за 95 рублей, картофель за 55 рублей, свеклу за 85 рублей. На других рынках стоимость килограмма моркови местами уже перевалила за сотню.

Цены на овощи на Новом рынке Фото: "Толк"Овощи на рынке у стадиона "Динамо" Фото: "Толк"Цены на овощи на рынке Петровском Фото: "Толк"Цены на овощи на рынке у стадиона "Динамо" Фото: "Толк"

«Магнит» предлагает морковь за 79 рублей, свеклу за 89 рублей.

Цены на морковь в "Магните" Фото: "Толк"Цены на свеклу в "Магните" Фото: "Толк"Цена на огурцы в "Магните" Фото: "Толк"Цены на капусту в "Магните" Фото: "Толк"Цены на лук в "Магните" Фото: "Толк"Цены на помидоры в "Магните" Фото: "Толк"Цены на огурцы в "Магните" Фото: "Толк"

В «Ярче» морковь стоит так же, а свекла чуть дешевле: 85 рублей. Картофель предлагают по 49, капусту – по 28 рублей.

Цены на морковь в "Ярче" Фото: "Толк"Цены на овощи в "Ярче" Фото: "Толк"Цены на овощи в "Ярче" Фото: "Толк"Цены на овощи в "Ярче" Фото: "Толк"

В «Марии-Ра» морковь продают по 99, картофель по 49 рублей. А в «Пятерочке» цена на морковь подскочила до 119 рублей, на свеклу – до 98. Картофель можно купить за 63 или 79 рублей.

Цены на овощи в "Марии-Ра" Фото: "Толк"Цены на овощи в "Марии-Ра" Фото: "Толк"Цены на овощи в "Пятерочке" Фото: "Толк"Цены на овощи в "Пятерочке" Фото: "Толк"

«Ашан» «радует» барнаульцев вот такими ценами:

Что дороже всего в борще

Цены на овощи в «Ашане» Фото: «Толк»

В очереди к кассе в продуктовом магазине уже можно услышать горькие шутки о том, что «скоро в борще свекла станет самым дорогим продуктом». Ранее «Толк» писал о том, что стоимость овощей в регионе выросла из-за плохого урожая, пандемии и желаний ретейла покрыть издержки. К сожалению, в этом году рассчитывать на хороший урожай овощей также не приходится.

Особенно заметный рост цен на морковь объясняется тем, что еще недавно ее просто не было на рынке. Все, что продавалось в розничных сетях, завозили из Китая. Из-за закрытых границ доставка серьезно затруднилась, и овощи поднялись в цене.

За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, в Алтайском крае подорожали:

(данные взяты из статистики средних цен и округлены до целых)

говядина с 322 до 360 рублей (здесь и далее – цены за 1 кг),

свинина с 259 до 295 рублей,

куры со 142 до 158 рублей,

морковь с 38 до 72 рублей,

свекла с 36 до 83 рублей,

картофель с 36 до 62 рублей,

капуста с 26 до 36 рублей,

огурцы с 78 до 99 рублей,

помидоры с 96 до 114 рублей.

Зато подешевела водка: цена одного литра упала с 604 до 598 рублей. А пресловутые бананы тоже подорожали, но незначительно – с 77 до 84 рублей в среднем.

ТОЛК