Горняк22: Алтайский край попал в число регионов с наибольшим приростом заражений COVID-19

Ковидный госпиталь. Алтайский край. Бийск Фото: Минздрав Алтайского края

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает, что сейчас в России пять регионов, ситуация в которых из-за коронавируса остается крайне напряженной

По стране самые высокие темпы прироста заражений сейчас демонстрируют Адыгея, Красноярский и Алтайский края, Астраханская область, Ханты-Мансийский автономный округ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что в целом по России, несмотря на замедление прироста заболевших, ситуация остается все еще напряженной. Медпомощь в связи с коронавирусом получают 865 тысяч россиян, из них 77% находятся в ковидных госпиталях.

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